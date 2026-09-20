‘भीड़ से बचने दुकान के पास खड़े थे, तभी लगा करंट’, मुंबई के महागणपति पंडाल के पास बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत

हादसे में जान गंवाने वाली 8 वर्षीय राघनी की मौसी किस्मती यादव ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा, "हम रात करीब 2 बजे दर्शन के लिए पहुंचे और कतार में खड़े हुए थे। रात 2:40 बजे यह हादसा हो गया। भारी भीड़ देखकर हम सोच ही रहे थे कि घर लौट जाएं। हम भीड़ से निकलकर किनारे की दुकानों की तरफ जाने लगे ताकि भीड़ कम होने तक इंतजार कर सकें। लेकिन मंडप और लाइन के पास बिजली की लाइट का सेटअप लगा हुआ था। वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मेरे भी दो बच्चों को करंट लगा। यह पूरी तरह से आयोजकों की गलती है… अब किसी से कोई मांग करने का भी क्या फायदा? बच्ची वापस नहीं आयेगी"