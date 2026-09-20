‘जब कर्नाटक में हो सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं?’ महायुति सरकार से NCP शरद गुट ने की बड़ी मांग

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुई अतिवृष्टि का मुआवजा भी कई किसानों को पूरी तरह नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को एक हजार, कुछ को दो हजार और कुछ को 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि मिली, जबकि सरकार की ओर से 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा सहायता मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने सरकार से लंबित फसल बीमा और सूखे से संबंधित सहायता जल्द जारी करने की मांग की।