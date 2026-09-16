‘मंत्रियों के जानवर भी ऐसी जगह न रहें’: महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों की बदहाली पर बरसे अभिजीत दीपके, नए अभियान का ऐलान

9 अगस्त की रात में गढ़चिरौली जिले में एक आश्रम स्कूल में जहरीले सांप के डसने से तीन आदिवासी छात्राओं की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला प्रशासन के मुताबिक, घटना आधी रात के करीब धनौरा तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किमी दूर जापतलाई गांव स्थित सहायता प्राप्त आदिवासी आश्रम स्कूल के छात्रावास में हुई। फर्श पर सो रही 6 नाबालिग छात्राओं को जहरीले सांप ने डस लिया। इनमें से आठ, 12 और 14 साल की तीन छात्राओं की मौत हो गई। इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी और उन्हें निलंबित किया गया था।