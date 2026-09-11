‘सरकार निर्दयी है, महाराष्ट्र को आपकी जरूरत’: मनोज जरांगे से मिले अभिजीत दीपके, अनशन वापस लेने की अपील

Manoj Jarange Maratha Andolan: मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील का अनशन आज 14वें दिन भी जारी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने अंतरवली सराटी पहुंचकर मनोज जरांगे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और सवाल किया कि आखिर सरकार को मराठा कार्यकर्ता के गांव अंतरवली सराटी आकर बातचीत करने में क्या दिक्कत है? जबकि इस सबके के लिए खुद सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि, दीपके ने जरांगे से अपना अनशन वापस लेने की अपील भी की।