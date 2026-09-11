नागपुर बैंक लूट का वीडियो: कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंककर 4.53 लाख रुपये लूटे, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज बोरकर (28) के रूप में हुई है। वह नागपुर ग्रामीण के भिवापुर तहसील स्थित तातोली गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी को पकड़ने में गश्त पर तैनात बीट मार्शल और डिटेक्शन ऑफ क्राइम (DB) टीम की अहम भूमिका रही। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों से कैश बैग छीनने के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक कर्मचारियों के शोर मचाने और पुलिस के तत्काल सक्रिय होने के चलते वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से लूटी गई पूरी 4.53 लाख रुपये की नकदी बरामद कर ली।