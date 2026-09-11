नागपुर बैंक लूट का वीडियो: कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंककर 4.53 लाख रुपये लूटे, आरोपी गिरफ्तार

मिर्च पाउडर फेंककर बैंक में लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, फोटो सोर्स- एक्स ( @ChitrapatPolice )
Nagpur Bank Loot News: नागपुर पुलिस ने गुरुवार शाम बैंक कर्मचारियों से कथित तौर पर 4.53 लाख रुपये लूटने के आरोप में 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने भांडे प्लॉट इलाके में बैंक कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंककर कैश से भरा बैग छीन लिया था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बैंक कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंकता नजर आ रहा है।
घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। बैंक के अधिकारी और कर्मचारी ATM से कैश निकालकर वापस शाखा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से उनके पास पहुंचा और उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने बैंक कर्मचारियों के हाथ से 4.53 लाख रुपये से भरा कैश बैग छीन लिया और मौके से भागने की कोशिश की।
बैंक कर्मचारियों ने तुरंत शोर मचाया और आरोपी का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नियमित गश्त पर तैनात बीट मार्शल और Detection of Crime (DB) टीम के कर्मचारियों की नजर भाग रहे आरोपी और बैंक कर्मचारियों पर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने आरोपी का पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। उसके पास से लूटी गई पूरी 4.53 लाख रुपये की नकदी भी बरामद कर ली गई।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज बोरकर (28) के रूप में हुई है। वह नागपुर ग्रामीण के भिवापुर तहसील स्थित तातोली गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी को पकड़ने में गश्त पर तैनात बीट मार्शल और डिटेक्शन ऑफ क्राइम (DB) टीम की अहम भूमिका रही। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों से कैश बैग छीनने के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक कर्मचारियों के शोर मचाने और पुलिस के तत्काल सक्रिय होने के चलते वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से लूटी गई पूरी 4.53 लाख रुपये की नकदी बरामद कर ली।
आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई में कांस्टेबल शैलेश बेलेकर, राजेंद्र मोहाड़, तप्पूलाल चुटे और शरदसिंह तेम्भरे शामिल रहे। वहीं, सक्करदरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश एन. खुने ने मामले से जुड़ी जानकारी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी थी या नहीं। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
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