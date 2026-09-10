गणेशोत्सव 2026: ठाणे में भारी वाहनों की एंट्री बैन! 15 से 20 और 25 सितंबर के लिए गाइडलाइन जारी

Ganeshotsav 2026 Heavy Vehicles Ban in Thane: गणेशोत्सव 2026 के दौरान गणपति विसर्जन जुलूसों के चलते ठाणे शहर और आसपास के इलाकों में ठाणे पुलिस ने भारी और बड़े आकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर विशेष प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फैसला विसर्जन जुलूसों के दौरान ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।