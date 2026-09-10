90 की उम्र में अस्पताल से लौटे अन्ना हजारे, बोले- 100 साल तक देश की सेवा करना चाहता हूं

अन्ना ने बताया कि अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि उम्र 90 साल हो चुकी है, लेकिन वह खुद को अभी भी लोगों के लिए काम करने में सक्षम मानते हैं।अन्ना ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा देश और समाज के लिए काम करते हुए बिताया है। आगे भी वह इसी तरह लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक, किसी स्वार्थ के बिना लोगों के लिए काम करना ही असली सेवा है। उनका मानना है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी पूजा करने जैसा है।