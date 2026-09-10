उद्धव के ‘ऑपरेशन टाइगर’ पर शिंदे सेना का पलटवार, कहा- जनता जानती है कौन शेर है और कौन लोमड़ी

Shiv Sena: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के ‘ऑपरेशन टाइगर’ वाले बयान पर शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि असली शेर कौन है और शेर की खाल में लोमड़ी कौन घूम रही है। विधानसभा के चुनाव में ये पता चल गया, किसे 20 सीटें मिलीं और किसे 60 सीटें मिलीं। नगर परिषद और जिला परिषद के नगर निकायों के चुनाव में पता चला कि कौन असली शिवसेना का शेर है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 'ऑपरेशन टाइगर' पर तंज कसते हुए कहा था कि शेर का ऑपरेशन करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। जब हम असली शेर निकालेंगे, तो ये सारे भाग जाएंगे।