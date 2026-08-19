मुंबई में गणेश पंडाल के लिए सड़क खोदी तो खैर नहीं, हर गड्ढे के लिए देना होगा 2000 रुपये का जुर्माना

Mumbai Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव से पहले मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर की नई बनी कंक्रीट सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब गणेशोत्सव मंडप बनाने के लिए सड़क या फुटपाथ खोदने पर हर गड्ढे के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बीएमसी ने गणेश पंडालों से मंडप तैयार करने के लिए ऐसी तकनीक अपनाने की अपील की है, जिससे सड़क या फुटपाथ में गड्ढा न करना पड़े।