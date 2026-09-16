मुंबई के 94 साल पुराने ‘कैफे मोंडेगर’ पर तुकाराम मुंढे की FDA ने कसा शिकंजा; 6 बड़े प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

Maharashtra FDA Action: आईएएस तुकाराम मुंढे की अगुवाई में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन के बीच बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के मामले में छह खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें मुंबई के कोलाबा स्थित मशहूर 'कैफे मोंडेगर' (Cafe Mondegar) भी शामिल है। FDA की जांच में इस 94 साल पुराने कैफे में भोजन के तापमान, स्टोरेज, साफ-सफाई और ड्रेनेज से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं।