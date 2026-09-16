‘सिर्फ सलाइन के सहारे मुंबई नहीं जा सकते’, बिगड़ती हालत के बीच डॉक्टरों ने मनोज जरांगे को अस्पताल में भर्ती होने की दी सलाह

डॉक्टरों के मुताबिक, मेडिकल टीम ने जरांगे की जांच के दौरान इलाज की अनुमति मांगी थी। शुरुआत में उन्होंने सुबह जांच कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दोपहर में उपचार के लिए सहमति दी। डॉ. सतीश सोलंके ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद डिहाइड्रेशन की भरपाई के लिए जरांगे को सलाइन दी गई। उन्होंने कहा कि मूत्र की जांच के बाद आगे के उपचार को लेकर फैसला लिया जा सकता है। डॉक्टरों ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है।