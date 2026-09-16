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‘सिर्फ सलाइन के सहारे मुंबई नहीं जा सकते’, बिगड़ती हालत के बीच डॉक्टरों ने मनोज जरांगे को अस्पताल में भर्ती होने की दी सलाह

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल की मुंबई जाते समय तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर और शुगर कम होने के साथ डिहाइड्रेशन की बात कही और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 16, 2026

Manoj Jarange Patil

डॉक्टरों ने मनोज जरांगे को अस्पताल में भर्ती होने की दी सलाह, फोटो सोर्स- ANI

Manoj Jarange Mumbai March; मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के लिए निकले मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत रास्ते में बिगड़ गई। पटोदिया में मेडिकल टीम ने उनकी जांच की, जिसमें रक्तचाप और ब्लड शुगर का स्तर कम पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, जरांगे को डिहाइड्रेशन की समस्या भी है। इलाज की अनुमति मिलने के बाद उन्हें सलाइन चढ़ाई गई।

बीड जिले के सर्जन डॉ. सतीश सोलंके ने बताया कि जरांगे को फिलहाल चिकित्सा निगरानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल सलाइन के सहारे मुंबई तक यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए जरांगे को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है।

इलाज की अनुमति मिलने के बाद चढ़ाई गई सलाइन

डॉक्टरों के मुताबिक, मेडिकल टीम ने जरांगे की जांच के दौरान इलाज की अनुमति मांगी थी। शुरुआत में उन्होंने सुबह जांच कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दोपहर में उपचार के लिए सहमति दी। डॉ. सतीश सोलंके ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद डिहाइड्रेशन की भरपाई के लिए जरांगे को सलाइन दी गई। उन्होंने कहा कि मूत्र की जांच के बाद आगे के उपचार को लेकर फैसला लिया जा सकता है। डॉक्टरों ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है।

मुंबई के लिए अकेले निकले हैं जरांगे

मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई की ओर रवाना हुए हैं। उनका काफिला पटोदिया पहुंच चुका है। बीड में समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया। जरांगे के मुंबई जाने के बीच उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर मेडिकल टीम की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर लगातार उनकी जांच और उपचार पर जोर दे रहे हैं।

सरकार के मुताबिक 13 में से 12 मांगें स्वीकार

महाराष्ट्र सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जरांगे की 13 मांगों में से 12 मांगों को स्वीकार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में यह बात कही थी। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान को दोहराया है।

चंद्रकांत पाटिल ने मुंबई न जाने की अपील की

मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने गणेशोत्सव के दौरान जरांगे से मुंबई नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण मुंबई के आम लोगों के जनजीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पाटिल ने अपील करते हुए कहा कि गणेशोत्सव और लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन को रोकने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोग जरांगे का सम्मान करते हैं और उन्हें मुंबईवासियों के गुस्से का सामना नहीं करना चाहिए।

पुलिस ने वाहनों और प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी मांगी

जरांगे के मुंबई पहुंचने की तैयारी के बीच पुलिस भी आंदोलन से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस डिफेंडर वाहन की जांच की, जिसमें जरांगे यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा आजाद मैदान में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस ने जानकारी मांगी है। पुलिस की ओर से वाहनों की संख्या, स्वयंसेवकों और आंदोलन में शामिल अन्य लोगों से संबंधित विवरण भी मांगे जाने की जानकारी सामने आई है।

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Updated on:

16 Sept 2026 03:50 pm

Published on:

16 Sept 2026 03:50 pm

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