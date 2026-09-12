मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में आंदोलन करेंगे मनोज जरांगे, महिलाओं से अमृता फडणवीस और लता शिंदे के घर जाने की अपील

Manoj Jarange Patil: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले 14 दिनों से रुक-रुक कर भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकलने के बाद जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने का ऐलान किया है। शनिवार, 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे अंतरवाली सारती में मराठा समुदाय की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी बैठक में मनोज जरांगे पाटिल ने अपने आंदोलन की आगे की रणनीति स्पष्ट की और मुंबई में प्रदर्शन करने की आधिकारिक घोषणा की।