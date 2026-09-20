‘गर्दी में दम घुटता है, सही व्यवस्था हो’, लालबाग के राजा के पंडाल में बेटे को खोने पर परिजनों का छलका दर्द

Lalbaugcha Raja: मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे जलगांव के 25 वर्षीय युवक की अचानक मौत से परिवार में शोक की लहर है। मृतक की पहचान जलगांव के जीवनमोती नगर निवासी जयदीप मेघराज नेमाडे के रूप में हुई है। जयदीप 17 सितंबर को अपने चार दोस्तों के साथ करीब 400 किमी का सफर तय कर मुंबई आया था। दर्शन के लिए कतार में खड़े रहने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस के अनुसार, युवक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।