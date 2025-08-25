Lalbaugcha Raja 2025: लालबागचा राजा के दर्शन के लिए कैसे पहुंचें? जानें तारीख, समय और ऑनलाइन दर्शन की पूरी जानकारी

गणेशोत्सव 2025 (Ganesh Chaturthi 2025) का आगाज बुधवार 27 अगस्त से हो रहा हैं और मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित गणपति पंडाल ‘लालबागचा राजा’ सज-धजकर कर तैयार हैं। गणेश चतुर्थी से पहले रविवार शाम को प्रसिद्ध गणेश पंडाल 'लालबागचा राजा' यानी 'लालबाग के राजा' की पहली झलक सामने आई। इस वर्ष मंडप को भगवान तिरुपति बालाजी की थीम पर सजाया गया है। मंडप का दृश्य किसी स्वर्ण महल जैसा है। जिसमें विराजमान बप्पा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। बप्पा के हाथ में चक्र, सिर पर आकर्षक मुकुट और बैंगनी रंग की धोती ने इस साल की प्रतिमा को खास बना दिया है।