Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: 29 घंटे बाद भी नहीं हो सका लालबाग के राजा का विसर्जन, भक्तों के जनसैलाब में अनंत अंबानी भी मौजूद

लेकिन जैसे ही लालबाग के राजा की मूर्ति समुद्र किनारे पहुंची, उसी समय समुद्र में हाई-टाइड (High Tide) की वजह से जलस्तर बढ़ने लगा और लहरे तेज होती गईं। जिसके चलते विसर्जन टाल दिया गया। मंडल की ओर से विसर्जन के लिए खास ऑटोमेटिक फ्लोट तैयार किया गया था, लेकिन ऊंची लहरों के बीच इसका इस्तेमाल जोखिम भरा साबित हो सकता था। इसके चलते मूर्ति को समुद्र में थोड़ा अंदर ले जाकर रोक दिया गया। इस दौरान मूर्ति का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया।