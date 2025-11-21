New Flyover: मुंबई को मिलेगी जाम से बड़ी राहत, BMC का 1635 करोड़ का मेगा प्लान तैयार

मुंबई के कुर्ला से घाटकोपर के बीच बनने वाले फ्लाईओवर का काम करीब दो साल से अटका हुआ था। कुर्ला के कल्पना टॉकीज से घाटकोपर अंधेरी मार्ग तक हर दिन भारी ट्रैफिक जाम लगता है। इस जाम से राहत देने के लिए बीएमसी ने लगभग दो साल पहले इस फ्लाईओवर को बनाने का फैसला किया था। लेकिन फ्लाईओवर के बीच करीब एक किमी का हिस्सा नौसेना की जमीन के करीब आता है। इस वजह से भारतीय नौसेना ने आपत्ति जताई थी। इस इलाके में काम शुरू करने के लिए बीएमसी को नौसेना की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना जरूरी था।