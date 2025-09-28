GMLR: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से होगा बड़ा फायदा, डेढ़ घंटे का सफर 20 मिनट में होगा पूरा, क्या है अपडेट?

Goregaon-Mulund Link Road (GMLR): मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इस वजह से शहरवासियों को कुछ इलाकों में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। व्यस्त समय के दौरान तो मिनटों में तय होने वाली दूरी भी घंटेभर का समय लेती है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार मेट्रो और ब्रिजों का जाल बिछा रही है। इसी क्रम में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) परियोजना तेजी से आकार ले रही है।