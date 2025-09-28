Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

GMLR: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से होगा बड़ा फायदा, डेढ़ घंटे का सफर 20 मिनट में होगा पूरा, क्या है अपडेट?

Goregaon-Mulund Link Road Update: जीएमएलआर परियोजना के तहत लगभग 12.20 किलोमीटर का मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें 4.70 किमी की दो भूमिगत सुरंगें भी शामिल हैं।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 28, 2025

Mumbai GMLR update

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड को लेकर बड़ी खबर (Photo: IANS/File)

Goregaon-Mulund Link Road (GMLR): मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इस वजह से शहरवासियों को कुछ इलाकों में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। व्यस्त समय के दौरान तो मिनटों में तय होने वाली दूरी भी घंटेभर का समय लेती है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार मेट्रो और ब्रिजों का जाल बिछा रही है। इसी क्रम में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) परियोजना तेजी से आकार ले रही है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करीब 12.20 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें 4.70 किलोमीटर के दो समानांतर भूमिगत सुरंगें (ट्विन टनल) भी बनाई जाएंगी। इन ट्विन टनलों के जरिए पश्चिम उपनगर के गोरेगांव स्थित दादासाहेब फालके फिल्मसिटी से सीधे पूर्व उपनगर के मुलुंड के खिंडीपाड़ा इलाके तक कनेक्टिविटी मिलेगी। यह टनल गोरेगांव फिल्म सिटी में हबालेपाड़ा से शुरू होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, इस टनल (सुरंग) के निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई दो विशाल टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) में से पहली मशीन के हिस्से मुंबई पहुंच चुके हैं। यह मशीन करीब चार मंजिला ऊंची है। इसे जोड़ने और तकनीकी परीक्षण करने में 4 से 5 महीने का समय लगेगा। दूसरी टीबीएम मशीन के हिस्से नवंबर तक आने की उम्मीद है।

सबसे अहम बात यह है कि यह दोनों सुरंग संजय गांधी नेशनल पार्क के पहाड़ों-जंगलों के नीचे से होकर गुजरेगा। इस भूमिगत सुरंग तक पहुंचने के लिए चित्रनगरी इलाके में एक बॉक्स सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। ताकि टनल तक पहुंच आसान हो सके। पर्यावरण और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए काम पूरी तरह अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा है।

वर्तमान में जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) से मुलुंड, ठाणे पहुंचने में यात्रियों को करीब डेढ़ घंटे तक का समय लग जाता हैं। लेकिन नए लिंक रोड बनने के बाद यही सफर सिर्फ 15-20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ समय बल्कि ईंधन की भी बड़ी बचत होगी।

हालांकि इस प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ गया है क्योंकि सुरंग की दिशा में बदलाव करना पड़ा। बताया जा रहा है कि फिल्मसिटी क्षेत्र में कुछ स्थानीय निवासियों ने अपने घर और दुकानों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सुरंग का प्रवेश बिंदु करीब 600 मीटर आगे खिसकाना पड़ा।

इस बीच, बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अगले साल बारिश शुरू होने से पहले टीबीएम से टनल खुदाई का काम शुरू करने की योजना है। हालांकि लक्ष्य अगस्त 2026 से कार्य आरंभ करने का है।

ये भी पढ़ें

Thane Metro: 4.4 किमी लंबाई, 4 स्टेशन… ठाणे की पहली मेट्रो इस महीने होगी शुरू, जानें अपडेट
मुंबई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 07:28 pm

Published on:

28 Sept 2025 06:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / GMLR: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से होगा बड़ा फायदा, डेढ़ घंटे का सफर 20 मिनट में होगा पूरा, क्या है अपडेट?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सचिन तेंदुलकर का वो राज जिसे अब तक नहीं जानते लोग, बॉलीवुड के इस एक्टर से जुड़ा है किस्सा

Tom Alter-Sachin Tendulkar
बॉलीवुड

नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली THRILLS! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए देखी जाती है, आज भी है इसका क्रेज, क्या आप जानते है
OTT

म्याऊ म्याऊ, हेरोइन, गांजा और नशीली गोलियां… मुंबई में 2.04 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार

11 drug peddlers arrested in Mumbai
मुंबई

26 साल पुरानी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता

सिर्फ 8 दिन में बनी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता
हॉलीवुड

IND vs PAK: क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज, सिर्फ मैदान पर नहीं, OTT पर भी जगा देशभक्ति का जज्बा

IND vs PAK: क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज, सिर्फ मैदान पर नहीं, OTT पर भी जगा देशभक्ति का जज्बा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.