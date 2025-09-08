Nashik: घर के पास खेल रहे थे बच्चे, तभी मक्के के खेत से आया तेंदुआ, मासूम को मुंह में दबाकर भागा

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार (7 सितंबर) को शाम लगभग 7 बजे तालुका के पंचाले में घटी। जैसे ही परिवार ने देखा कि तेंदुआ सारंग को मुंह में दबाकर मक्के के खेत में ले जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया और फिर वह बच्चे को छोड़कर भाग गया। सारंग पंचाले के एक विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। उसकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार के लोग इस हादसे से गहरे सदमे में हैं। आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल है क्योंकि तेंदुए की आमद ने ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।