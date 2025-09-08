Nashik: घर के पास खेल रहे थे बच्चे, तभी मक्के के खेत से आया तेंदुआ, मासूम को मुंह में दबाकर भागा

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के नासिक जिले (Nashik Leopard Attack) के सिन्नर तालुका के पंचाले गांव में रविवार शाम एक हृदयविदारक घटना घटी। 10 वर्षीय सारंग गणेश थोरात अपनी बहन के साथ घर के पास लुकाछिपी खेल रहा था। खेल के दौरान बहन से छिपने के लिए वह घर के पीछे जाकर छिपा, लेकिन यह खेल उसके जीवन का आखिरी खेल साबित हुआ। मक्के के खेत से निकलकर आए तेंदुए ने अचानक सारंग पर हमला किया और उसकी गर्दन दबोच ली।
तेंदुआ मासूम को घसीटते हुए खेत की ओर ले जाने लगा। सारंग की चीखें सुनकर परिजन दौड़े और तेंदुए का पीछा कर किसी तरह उसे छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले पंचाले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम के गले में गंभीर जख्म थे। इसलिए वहां से उसे आगे इलाज के लिए सिन्नर ग्रामीण अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया।
यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार (7 सितंबर) को शाम लगभग 7 बजे तालुका के पंचाले में घटी। जैसे ही परिवार ने देखा कि तेंदुआ सारंग को मुंह में दबाकर मक्के के खेत में ले जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया और फिर वह बच्चे को छोड़कर भाग गया। सारंग पंचाले के एक विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। उसकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार के लोग इस हादसे से गहरे सदमे में हैं। आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल है क्योंकि तेंदुए की आमद ने ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गांववालों ने प्रशासन से मांग की है कि जंगल से इंसानी बस्तियों में आ रहे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों। मासूम सारंग की मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।