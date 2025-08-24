कुत्ते पर हमला करना तेंदुए को पड़ा महंगा! महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो

महाराष्ट्र के नासिक जिले में तेंदुओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी खेतों में तो कभी बस्तियों में तेंदुए शिकार की तलाश में घूमते दिखाई दे रहे हैं। मवेशियों, कुत्तों और मुर्गियों पर तो वे अक्सर हमला करते ही हैं। कई बार तो पालतू जानवरों के अलावा तेंदुए मासूम बच्चों और बुजुर्गों को भी शिकार बना लेते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले तीन साल के बच्चे की तेंदुए के हमले में मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद विभाग ने तेंदुए को पकड़ा था।