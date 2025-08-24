Patrika LogoSwitch to English

कुत्ते पर हमला करना तेंदुए को पड़ा महंगा! महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो

leopard Attack Dog Video: वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुए ने आवारा कुत्तों को शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों कुत्तों के जवाबी हमले के बाद उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा।

Dinesh Dubey

Aug 24, 2025

महाराष्ट्र के नासिक जिले में तेंदुओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी खेतों में तो कभी बस्तियों में तेंदुए शिकार की तलाश में घूमते दिखाई दे रहे हैं। मवेशियों, कुत्तों और मुर्गियों पर तो वे अक्सर हमला करते ही हैं। कई बार तो पालतू जानवरों के अलावा तेंदुए मासूम बच्चों और बुजुर्गों को भी शिकार बना लेते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले तीन साल के बच्चे की तेंदुए के हमले में मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद विभाग ने तेंदुए को पकड़ा था।

इस बीच, अब नासिक के दिंडोरी तालुका के चास इलाके में गुरुवार रात घटी एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। एक खेत के पास शिकार की तलाश में आया तेंदुआ दो कुत्तों पर टूट पड़ा। उसने पहले एक कुत्ते पर हमला किया, लेकिन दूसरे ने तुरंत जवाबी हमला किया। दोनों कुत्तों के हमले में तेंदुए की हालत पस्त हो गई। एक कुत्ते ने तो उसे अपने जबड़े में दबोचकर कुछ दूर तक घसीटा। अचानक हुए इस हमले से घबराया तेंदुआ भागकर पास के गन्ने के खेत में जा छिपा।

वन विभाग के अधिकारी राहुल घुगे ने बताया कि तेंदुए ने आवारा कुत्तों को शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के जवाबी हमले के चलते तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग हैरान हैं कि आम तौर पर तेंदुए का शिकार बनाने वाले कुत्तों ने ही उसे खदेड़ दिया।

Updated on:

24 Aug 2025 10:27 am

Published on:

24 Aug 2025 10:22 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / कुत्ते पर हमला करना तेंदुए को पड़ा महंगा! महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो

