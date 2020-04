LockDown2.0: Maha Corona: मुंबई में घरों को जाने के लिए उमड़ पड़ी सैकड़ों की भीड़...

मुंबई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए मंगलवार को लॉक डाउन 2.0 की घोषणा होते आज पिछले 22 दिनों से शहर भर में जहां-तहां फंसे गरीब और मजदूर तबके के लोग बांद्रा अचानक बस स्टेशन पर उमड़ पड़े, जबकि अपने-अपने घरों के जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा देखा गया। करीब 1 हजार दिहाड़ी मजदूर लगभग करीब तीन बजे रेलवे स्टेशन के पास मुंबई उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा (पश्चिम) बस डिपो पर एकत्रित हो गए और सड़क पर बैठ गए।

