10 साल की मोहब्बत का खौफनाक अंत! सोनू ने सरेआम चीर दिया 24 साल की मनीषा का गला, खुद भी दी जान

पुलिस के मुताबिक, सोनू ने शुक्रवार सुबह मनीषा को मिलने के लिए लालबाग के कालाचौकी इलाके में बुलाया। वह अपने साथ घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी ले आया था। सुबह करीब 11 बजे जैसे ही मनीषा वहां पहुंची, सोनू ने उस पर एक के बाद एक तीन वार कर दिए। घायल मनीषा जान बचाने के लिए पास के एक नर्सिंग होम (निजी अस्पताल) में भागी, लेकिन सोनू ने उसका पीछा किया और अस्पताल के अंदर ही उस पर फिर से चाकू से हमला कर दिया।