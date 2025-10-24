Patrika LogoSwitch to English

10 साल की मोहब्बत का खौफनाक अंत! सोनू ने सरेआम चीर दिया 24 साल की मनीषा का गला, खुद भी दी जान

Mumbai Crime: मुंबई पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती मनीषा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके पूर्व प्रेमी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 24, 2025

Mumbai Sonu Manisha love story ends

सोनू ने मनीषा का गला रेतकर खुद भी दी जान, ब्रेकअप से था नाराज

मुंबई के लालबाग इलाके में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। 24 वर्षीय सोनू बराई ने अपनी पूर्व प्रेमिका मनीषा यादव (24) पर सरेआम चाकू से हमला किया और फिर खुद का गला रेतकर जान दे दी। दोनों की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

ब्रेकअप से नाराज था सोनू

मिली जानकारी के मुताबिक, सोनू और मनीषा पिछले दस साल से रिलेशनशिप में थे। कुछ महीने पहले तक उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन दो हफ्ते पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। बताया जाता है कि सोनू को शक था कि मनीषा का किसी और से भी प्रेम संबंध है। इसी शक और ब्रेकअप के दर्द ने 24 साल के सोनू को इस कदर तोड़ दिया कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया।

पुलिस के मुताबिक, सोनू ने शुक्रवार सुबह मनीषा को मिलने के लिए लालबाग के कालाचौकी इलाके में बुलाया। वह अपने साथ घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी ले आया था। सुबह करीब 11 बजे जैसे ही मनीषा वहां पहुंची, सोनू ने उस पर एक के बाद एक तीन वार कर दिए। घायल मनीषा जान बचाने के लिए पास के एक नर्सिंग होम (निजी अस्पताल) में भागी, लेकिन सोनू ने उसका पीछा किया और अस्पताल के अंदर ही उस पर फिर से चाकू से हमला कर दिया।

डंडे से पीटा, पत्थर फेंका...फिर भी नहीं बचीं मनीषा

चश्मदीदों के मुताबिक, सोनू हमला करने से पहले चिल्लाया, “तूने मेरा साथ छोड़ा, अब देख क्या होता है!” यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कई लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन सोनू के हाथ में चाकू होने के कारण कोई पास नहीं जा सका। इसलिए किसी ने पत्थर फेंका तो कोई डंडे से सोनू को मार रहा था, जिसके बाद सोनू ने खुद का गला काट लिया।

इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सोनू से मनीषा को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी और कुछ राहगीरों ने खून से लथपथ मनीषा को अस्पताल पहुंचाया।

बेरोजगार था सोनू

पुलिस ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल मनीषा को भायखला स्थित डॉ. आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उधर, सोनू नर्सिंग होम के प्रवेश द्वार पर खून से लथपथ पड़ा था। उसे बीएमसी के केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि सोनू बेरोजगार था। कालाचौकी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाएंगे।

