मुंबई

मौसम विभाग का अलर्ट: अगले चार दिन आंधी-पानी का कहर, अरब सागर में बन रहा खतरनाक सिस्टम

Maharashtra Weather Update : अगले चार दिनों के लिए महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मुंबई समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तूफानी बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 10, 2025

Maharashtra Weather Forecast
11 से 14 सितंबर तक झमाझम बारिश की संभावना- IMD (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश का जोर कुछ कम हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से राज्य में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित पूरे कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण-मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए अगले तीन से चार दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कई जिलों में तूफानी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र (LPA) सक्रिय हो गया है, जो धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। इसके असर से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

महाराष्ट्र में अब होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट-

आईएमडी ने 11 सितंबर को सातारा, सांगली, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली और विदर्भ के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 12 सितंबर को पुणे, नगर और पूरे विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। 13 सितंबर को मुंबई, ठाणे, रायगड, कोकण क्षेत्र और रत्नागिरी सहित मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 14 सितंबर को मुंबई, ठाणे, कोकण क्षेत्र, कोल्हापुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और विदर्भ के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा।

मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले चार दिनों तक महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश होती रहेगी। मराठवाड़ा में जहां बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वहीं अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे।

कई दिनों के ब्रेक के बाद इस तरह के मानसूनी सिस्टम की सक्रियता से किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन तेज बारिश और बिजली-आंधी से आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है।

Published on:

10 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मौसम विभाग का अलर्ट: अगले चार दिन आंधी-पानी का कहर, अरब सागर में बन रहा खतरनाक सिस्टम

