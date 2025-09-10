मौसम विभाग का अलर्ट: अगले चार दिन आंधी-पानी का कहर, अरब सागर में बन रहा खतरनाक सिस्टम

आईएमडी ने 11 सितंबर को सातारा, सांगली, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली और विदर्भ के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 12 सितंबर को पुणे, नगर और पूरे विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। 13 सितंबर को मुंबई, ठाणे, रायगड, कोकण क्षेत्र और रत्नागिरी सहित मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 14 सितंबर को मुंबई, ठाणे, कोकण क्षेत्र, कोल्हापुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और विदर्भ के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा।