मुंबई

महाराष्ट्र में 15000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, फडणवीस कैबिनेट ने चार अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Maharashtra Police Bharti 2025 : महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 15,000 पुलिस पदों पर भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया है। जिससे कई महीनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 12, 2025

Maharashtra Police Recruitment Update: महाराष्ट्र के हजारों युवाओं का इंतजार आज खत्म हो गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र पुलिस बल में करीब 15 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज हुई कैबिनेट बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) में लिया गया।

फडणवीस कैबिनेट ने इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य के राशन दुकानदारों के मार्जिन में वृद्धि को मंजूरी दी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण जारी रहेगा। वहीं, विमानन विभाग ने सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई यात्रा के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ देने का निर्णय लिया है। वहीं, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने विभिन्न ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील दी है और सरकारी गारंटी की अवधि पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।

पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू इन तीनों चरणों के लिए उम्मीदवारों को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही पात्रता मानदंड, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी होने के कारण युवाओं में नाराजगी थी, लेकिन अब फडणवीस कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

Updated on:

12 Aug 2025 01:59 pm

Published on:

12 Aug 2025 01:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में 15000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, फडणवीस कैबिनेट ने चार अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

