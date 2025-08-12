महाराष्ट्र में 15000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, फडणवीस कैबिनेट ने चार अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

फडणवीस कैबिनेट ने इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य के राशन दुकानदारों के मार्जिन में वृद्धि को मंजूरी दी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण जारी रहेगा। वहीं, विमानन विभाग ने सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई यात्रा के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ देने का निर्णय लिया है। वहीं, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने विभिन्न ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील दी है और सरकारी गारंटी की अवधि पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।