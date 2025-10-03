महाराष्ट्र के 394 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, 8000 में दस से कम छात्र, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में राज्य में कुल 2 करोड़ 11 लाख 86 हजार 943 छात्रों का नामांकन (Enrollment) दर्ज हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 7 हजार ज्यादा है। हालांकि, अभी भी 5 लाख छात्रों का पंजीकरण अधूरा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण भागों के स्कूलों में छात्रों की सख्या घट रही हैं। कई में तो गिनती के बच्चे रह गए हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।