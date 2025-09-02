‘इतना डेरिंग…मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना’, फोन पर न पहचानने पर महिला IPS पर भड़के डिप्टी CM, कार्रवाई रुकवाई

फोन पर अजित पवार ने खुद को बार-बार ‘डीसीएम अजित पवार’ बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। हालांकि अंजली कृष्णा ने उनसे कहा कि वे उनके निजी नंबर पर कॉल करें। इस जवाब पर पवार नाराज हो गए और बोले, “इतना आपकों डेरिंग हो गया गया है... मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना…आप नंबर दीजिये मैं डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल करता हूं।” इसके बाद उन्होंने तुरंत महिला अधिकारी को वीडियो कॉल किया। एक वीडियो में अंजली कृष्णा जमीन पर बैठकर अजित पवार से बात करती दिखाई दीं।