‘इतना डेरिंग…मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना’, फोन पर न पहचानने पर महिला IPS पर भड़के डिप्टी CM, कार्रवाई रुकवाई

Ajit Pawar Video Call to deputy SP Anjali Krishna : अवैध खुदाई रोकने पहुंची डीएसपी अंजली कृष्णा और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ता ने सीधे पवार को फोन मिलाया, लेकिन अंजली कृष्णा उन्हें पहचान नहीं पाईं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 02, 2025

कार्रवाई करने पहुंची IPS अधिकारी को डिप्टी CM अजित पवार ने फटकारा (Photo: X)

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की करमाला की पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अंजली कृष्णा (IPS Anjali Krishna) एक कार्रवाई के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन पर पहचान नहीं पाईं। इसके बाद अजित पवार ने उन्हें फटकार लगाई और सीधे वीडियो कॉल कर किया। आईपीएस महिला अधिकारी और अजित पवार के बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्रवाई करने पहुंची थीं डीएसपी

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना माढा तालुका के कुर्डू गांव की है, जहां सड़क निर्माण के लिए अवैध खुदाई की शिकायत मिलने पर आईपीएस अंजली कृष्णा अपनी टीम के साथ पहुंची थीं। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों से उनकी बहस हो गई। इस बीच एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन मिलाकर अंजली कृष्णा को बात करने के लिए फोन पकड़ा दिया।

DCM अजित पवार बोले- इतनी हिम्मत है तुम्हारी?

फोन पर अजित पवार ने खुद को बार-बार ‘डीसीएम अजित पवार’ बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। हालांकि अंजली कृष्णा ने उनसे कहा कि वे उनके निजी नंबर पर कॉल करें। इस जवाब पर पवार नाराज हो गए और बोले, “इतना आपकों डेरिंग हो गया गया है... मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना…आप नंबर दीजिये मैं डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल करता हूं।” इसके बाद उन्होंने तुरंत महिला अधिकारी को वीडियो कॉल किया। एक वीडियो में अंजली कृष्णा जमीन पर बैठकर अजित पवार से बात करती दिखाई दीं।

वीडियो कॉल किया, कार्रवाई रुकवाई

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम करीब तीन घंटे तक चला। इस दौरान अजित पवार ने तहसीलदार को बुलाने और कार्रवाई रोकने के भी निर्देश दिए। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में न तो कोई शिकायत दर्ज की है और न ही कोई कार्रवाई की है।

गांववालों का कहना था कि पत्थर के टुकड़ों का उत्खनन ग्राम पंचायत की अनुमति से हो रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर वें कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके, इस वजह से महिला आईपीएस अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की। इसके बाद एनसीपी कार्यकर्ता ने सीधे उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन लगा दिया।

अब सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक महिला आईपीएस अधिकारी को कार्रवाई रोकने और फटकार लगाते दिख रहे हैं। जबकि अधिकारी ने कहा कि वह नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रहीं हैं।

02 Sept 2025 01:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘इतना डेरिंग…मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना’, फोन पर न पहचानने पर महिला IPS पर भड़के डिप्टी CM, कार्रवाई रुकवाई

