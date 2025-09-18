Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Maharashtra Accident: ट्रेलर से भिड़ी इको कार, 5 लोगों की मौत; ट्रक और स्विफ्ट कार की टक्कर में 2 युवकों की गई जान

Maharashtra Accident: इन दोनों दुर्घटनाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने की गंभीरता को उजागर किया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 18, 2025

Maharashtra Accident
Pune Accident (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नागपुर-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक इको कार ट्रेलर ट्रक से टकरा गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा आधी रात करीब 12 बजे मलकापुर तालुका के रणथम इलाके के करीब हुआ।

पुलिस के मुताबिक, भुसावल निवासी इको कार चालक साजिद बागबान (30) यात्रियों को लेकर मलकापुर की ओर जा रहा था। रणथम के पास होटल एकता के समीप उनकी कार खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को मलकापुर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। वहीं, टक्कर के बाद ट्रेलर चालक घटनास्थल से फरार हो गया।

पुलिस ने बताया कि इको कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मृतक चालक के खिलाफ दसरखेड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पुणे में भी भीषण हादसा

दूसरी ओर, पुणे में आज सुबह मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा पुणे ग्रामीण के देहुरोड इलाके में गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ।

मुंबई से पुणे जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों में से दो की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान सिद्धांत आनंद (22) और दिव्यराज सिंह राठौड़ (23) के रूप में हुई है। जबकि निहाल तंबोली (20) और हर्षवर्धन मिश्रा (22) घायल हैं।

वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकाला। चश्मदीदों का कहना है कि यह हादसा ज्यादा स्पीड होने के कारण हुआ। आगे चल रही ट्रक ने अचानक ब्रेक मारा, जिस वजह से पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार उससे टकरा गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पिंपरी के वाईसीएम अस्पताल भेजा गया है।

18 Sept 2025 05:59 pm

