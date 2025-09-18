Maharashtra Accident: ट्रेलर से भिड़ी इको कार, 5 लोगों की मौत; ट्रक और स्विफ्ट कार की टक्कर में 2 युवकों की गई जान

मुंबई से पुणे जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों में से दो की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान सिद्धांत आनंद (22) और दिव्यराज सिंह राठौड़ (23) के रूप में हुई है। जबकि निहाल तंबोली (20) और हर्षवर्धन मिश्रा (22) घायल हैं।