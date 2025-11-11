महाराष्ट्र में धार्मिक जुलूस में घुसा बेकाबू कंटेनर, 10 श्रद्धालुओं को रौंदा, मची चीख-पुकार

बताया जा रहा है कि कार्तिकी एकादशी के चलते पवित्र वारी (तीर्थयात्रा) निकाली गई थी, इस दौरान कंटेनर ने कई वारकरियों (भक्तों) को कुचल दिया। मंगलवार को पुराने मुंबई-पुणे महामार्ग के कामशेत घाट में ऊपर से उतर रहे एक कंटेनर के चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। जिससे कंटेनर श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गया। इस भीषण टक्कर में एक वारकरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।