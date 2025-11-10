Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 10, 2025

Mumbai Police Security after Delhi blast

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट (IANS/File Photo)

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन (Delhi Blast News) के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और उनमें आग लग गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र में हाई अलर्ट घोषित

दिल्ली में भीषण धमाके के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर में पुलिस और खुफिया विभाग हाई अलर्ट मोड पर हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे स्टेशनों, मॉल और सरकारी परिसरों में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

मुंबई और पुणे में चौकसी बढ़ी

मुंबई और पुणे में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई है। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार समन्वय में हैं और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

नागपुर में RSS मुख्यालय पर कड़ी निगरानी

खास तौर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की तलाशी बढ़ा दी गई है।

दिल्ली पुलिस और NIA की जांच जारी

वहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए, प्रारंभिक आशंका है कि यह एक आतंकी हमला हो सकता है, हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 09:34 pm

Published on:

10 Nov 2025 09:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीढ़ी से टकराकर औंधे मुंह गिरे सुपरस्टार जितेंद्र, सामने आया वीडियो

Jeetendra Falls On The Ground
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के बाद अब 92 वर्षीय प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, फैंस में बढ़ी चिंता

Prem Chopra admitted to hospital
बॉलीवुड

Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health
स्वास्थ्य

BMC Election: कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को दिया बड़ा झटका, गठबंधन से किया इनकार

Conflict in Mumbai Congress
मुंबई

महाराष्ट्र: धूं-धूं कर जली तीन मंजिला इमारत, पति-पत्नी, बेटी और नातू की दर्दनाक मौत

Sangali Fire update
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.