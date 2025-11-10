Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट (IANS/File Photo)
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन (Delhi Blast News) के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और उनमें आग लग गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में भीषण धमाके के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर में पुलिस और खुफिया विभाग हाई अलर्ट मोड पर हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे स्टेशनों, मॉल और सरकारी परिसरों में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
मुंबई और पुणे में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई है। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार समन्वय में हैं और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
खास तौर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की तलाशी बढ़ा दी गई है।
वहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए, प्रारंभिक आशंका है कि यह एक आतंकी हमला हो सकता है, हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके की जांच जारी है।
