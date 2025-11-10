Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन (Delhi Blast News) के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और उनमें आग लग गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।