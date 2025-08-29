Maharashtra Accident: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा चकनाचूर, 6 की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

Truck Rickshaw Accident : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा तालुका क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कापणगांव के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और एक को मामूली चोटें आई हैं।
जानकारी के मुताबिक, रिक्शा राजुरा शहर से खामोना-पाचगांव की ओर जा रही थी। उसी समय गढ़चांदुर की ओर से आ रहा ट्रक रिक्शा से टकरा गया। हादसा तब हुआ जब कापणगाव के सर्विस रोड से रिक्शा हाईवे पर चढ़ा, तभी सामने से आ रहा ट्रक रिक्शे से टकरा गया। जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
इस टक्कर में रिक्शा चालक प्रकाश मेश्राम समेत छह लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान प्रकाश मेश्राम (48), रविंद्र बोबडे (48), शंकर पिपरे (50), सुभाष पिंपलकर, वर्षा मांदाडे (50) और ताराबाई पापुलवार के तौर पर हुई है। पीड़ित पाचगांव, कोची, खामोना के निवासी थे और उनके परिवारों में मातम पसर गया है।
घटना के तुरंत बाद राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवराव भोंगले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने खुद रुककर घायलों को तुरंत मदद उपलब्ध कराई और गंभीर रूप से घायलों को चंद्रपुर के जिला अस्पताल भिजवाया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार होती है और यातायात नियमों की अनदेखी से ऐसे हादसे होते रहते है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर पुलिस और प्रशासन की ढ़िलाई पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है।