Maharashtra Accident: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा चकनाचूर, 6 की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

Truck Rickshaw Accident : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा तालुका क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कापणगांव के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और एक को मामूली चोटें आई हैं।