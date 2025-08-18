‘लाडकी बहीन’ के बाद ‘लाडकी सुनबाई’… क्या है ये नई योजना, जिसका डिप्टी सीएम ने किया ऐलान

What is Ladki Sunbai Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को पूरे राज्यभर में जबरदस्त सफलता मिली। महिलाओं से मिले समर्थन ने भाजपा-शिवसेना-एनसीपी के महायुति गठबंधन को 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाई। अब इसी सफलता के बाद एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने एक और नई पहल की घोषणा की है।
उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे रविवार को 'लाडकी सुनबाई’ योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन बहुओं की मदद करना है, जिन्हें ससुराल में अन्याय या अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए शिवसेना की हर शाखा और विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई बहू को प्रताड़ित कर रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने पर पीड़ित बहू को मदद दी जाएगी।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जहां बहुओं की मदद की जाएगी, वहीं उन सासुओं को भी सम्मान दिया जाएगा जो अपनी बहुओं का अच्छा ख्याल रखती हैं। यह अभियान पूरे राज्य स्तर पर चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक इसका लाभ पहुंच सके।
इस योजना की जिम्मेदारी शिवसेना की वरिष्ठ नेता और ठाणे की पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे को सौंपी गई है। शिवसेना को उम्मीद है कि 'लाडकी सुनबाई’ पहल भी महिलाओं के बीच भरोसे का एक नया आधार बनेगी और इसका फायदा उसे आगामी निकाय चुनावों में होगा।
गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई तक कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के संदिग्ध आवेदकों की एक सूची तैयार की है और जांच के बाद यदि उन्हें अपात्र पाया गया तो लाभ रोक दिया जाएगा। अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये मिल चुके हैं।