‘लाडकी बहीन’ के बाद ‘लाडकी सुनबाई’… क्या है ये नई योजना, जिसका डिप्टी सीएम ने किया ऐलान

उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे रविवार को 'लाडकी सुनबाई’ योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन बहुओं की मदद करना है, जिन्हें ससुराल में अन्याय या अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए शिवसेना की हर शाखा और विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई बहू को प्रताड़ित कर रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने पर पीड़ित बहू को मदद दी जाएगी।