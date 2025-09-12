अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम, जनता की मांग पर सरकार ने लगाई मुहर

शहर के इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तन की यह मांग लंबे समय से जोर पकड़ रही थी। इस निर्णय के बाद से सोशल मीडिया पर भी नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को स्मरण में रखकर किया गया यह फैसला, क्षेत्र के इतिहास और गौरव को नई पहचान देने वाला कदम है।