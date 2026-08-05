Non-Dairy Paneer Banned : महाराष्ट्र में Non-Dairy Paneer पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 6 महीने की जेल और 1 लाख जुर्माना

Maharashtra Bans Non-Dairy Paneer: महाराष्ट्र में अब आपकी पसंदीदा पनीर की सब्जी में मिलावट का जहर घोलना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने गैर-डेयरी यानी 'एनालॉग पनीर' के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर कोई व्यापारी या फ़ैक्ट्री असली पनीर के नाम पर पाम ऑयल और केमिकल्स से बना नक़ली पनीर बेचते पकड़ा गया, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।