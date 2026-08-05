महाराष्ट्र: 12000 रेजिडेंट डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल, ओपीडी सेवाएं ठप, होम्योपैथी डॉक्टरों को MMC रजिस्ट्रेशन देने का विरोध

Maharashtra Hospital OPD Closed: होम्योपैथी डॉक्टरों को ‘महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल’ (एमएमसी) में पंजीकरण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में आज से हजारों रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण मुंबई के प्रमुख सरकारी अस्पतालों केईएम (KEM), सायन (Sion), नायर (Nair) और जेजे (JJ) अस्पताल के साथ-साथ राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आज से ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। कई बड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। ‘महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स’ (एमएआरडी) ने आधी रात से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।