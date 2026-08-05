कांग्रेस के ‘गूंगी गुड़िया’ तंज पर सुनेत्रा पवार बोलीं- सही समय पर दूंगी जवाब; NCP ने दी चेतावनी

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले बीड की प्रभारी मंत्री सुनेत्रा पवार जिला दौरे पर थीं। उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान एक पत्रकार ने जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना चाहा। आरोप है कि उसी समय धनंजय मुंडे ने पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लिए 'गूंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल किया था। बीड की घटना का वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने कहा था, "सुनेत्रा पवार आखिर कब तक 'गूंगी गुड़िया' बनी रहेंगी?"