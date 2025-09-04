भाजपा ने 6 नेताओं को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप, राणे खेमे में हड़कंप

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभाकर सावंत ने निलंबन की औपचारिक सूचना सीधे जिला अधिकारी को पत्र देकर दी। इसमें कहा गया कि जिन छह नगरसेवकों को पार्टी ने टिकट दिया था, वे लगातार पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे और कई बार अन्य दलों के मंच पर भी नजर आए। इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। पत्र में जिला अधिकारी से आगे की आवश्यक कार्यवाही करने की मांग भी की गई है।