‘मुझे खुश करो, 10 दिन की छुट्टी दूंगा’, महिला कर्मचारी से बॉस ने की घिनौनी हरकत, केस दर्ज

शिकायत के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अधिकारी से छुट्टी मांगी थी। इस पर आरोपी अधिकारी जनार्दन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय कहा, "तुम बहुत सुंदर है, मुझे पसंद हो। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हे दो दिन क्या, दस दिन की छुट्टी दे दूंगा और सैलरी भी नहीं कटेगी।" शिकायत के अनुसार, जब महिला ने इस अनैतिक मांग का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया। उसने महिला को थप्पड़ मारा, जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।