29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘मुझे खुश करो, 10 दिन की छुट्टी दूंगा’, महिला कर्मचारी से बॉस ने की घिनौनी हरकत, केस दर्ज

Maharashtra News: महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच जलगांव जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारी ने शर्मनाक हरकत की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 29, 2026

Maharashtra Jalgaon crime

महिला कर्मचारी से यौन शोषण की कोशिश, आरोपी अधिकारी फरार (AI Image)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बांभोरी स्थित नामी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी पर महिला कर्मचारी का यौन शोषण की कोशिश करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार, यह प्रताड़ना पिछले सात महीनों से चल रही थी, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है।

'तुम मुझे खुश कर, 10 दिन की छुट्टी दूंगा'- अधिकारी की घिनौनी मांग

शिकायत के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अधिकारी से छुट्टी मांगी थी। इस पर आरोपी अधिकारी जनार्दन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय कहा, "तुम बहुत सुंदर है, मुझे पसंद हो। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हे दो दिन क्या, दस दिन की छुट्टी दे दूंगा और सैलरी भी नहीं कटेगी।" शिकायत के अनुसार, जब महिला ने इस अनैतिक मांग का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया। उसने महिला को थप्पड़ मारा, जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।

पीड़िता को जान से मारने की दी धमकी

आरोपी अधिकारी यहीं नहीं रुका। उसने महिला को चुप रहने के लिए धमकी दी कि उसके राजनीतिक रसूख वाले गुंडों से संबंध हैं और वह उसके परिवार को खत्म कर देगा।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी ने घटना का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता पर दबाव बनाया कि वह कंपनी में आने वाली अन्य नई लड़कियों को भी उसके पास 'खुश' करने के लिए भेजे।

पुलिस की कार्रवाई से पहले आरोपी फरार

पिछले सात महीनों से इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को झेल रही पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने परिवार के साथ धरणगाव पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी अन्नासाहेब घोलप ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी अधिकारी फरार है और पुलिस की टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।

बता दें कि पहले नासिक के टीसीएस (TCS) बीपीओ में और अब जलगांव की एमएनसी कंपनी से सामने आए ऐसे मामलों ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें

Mumbai: गैंगरेप के आरोप में 12 साल जेल में काटे, अब कोर्ट ने कहा- दुष्कर्म हुआ यह साबित नहीं हो रहा
मुंबई
Crime News

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Apr 2026 12:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘मुझे खुश करो, 10 दिन की छुट्टी दूंगा’, महिला कर्मचारी से बॉस ने की घिनौनी हरकत, केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अच्छा हुआ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई’ 8 साल तक नेहा धूपिया ने ठुकराया प्रपोजल, फिर मां बनने की खबर से रचाई शादी

Neha Dhupia Big Statement said thank god i got pregnant before marriage with angad bedi
बॉलीवुड

‘द इंडिया स्टोरी’: सिर्फ फिल्म नहीं, एक चेतावनी है काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की ये फिल्म, जानें कब होगी रिलीज

The India Story Release Date
बॉलीवुड

वो एक्ट्रेस जिसकी जिंदगी को शौहर ने बनाया जहन्नुम! मौत के बाद अस्पताल का बिल चुकाने के भी नहीं थे पैसे

Tragedy Queen Meena Kumari life story
बॉलीवुड

मुंबई में तरबूज खाने के बाद पूरा परिवार खत्म! मृतकों के शरीर में मिला ये संदिग्ध पदार्थ

Watermelon food poisoning Mumbai Pydhonie
मुंबई

आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी से किया प्यार का इजहार, अपने दोनों तलाक की बताई वजह, बोले- एक पछतावा है

Aamir khan said girlfriend gauri spratt complete me and reason reveals two failed marriages and regret
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.