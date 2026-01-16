16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में भाजपा की लहर: 29 में से 23 नगर निगमों में आगे, मुंबई में ठाकरे भाई पस्त

BMC Election Result: महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के तहत आज राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन नतीजों में सबसे ज्यादा निगाहें मुंबई की बीएमसी पर टिकी हुई हैं, जहां शुरुआती रुझानों में भाजपा बड़ी बढ़त बनाती नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 16, 2026

BJP wins Maharashtra

महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को बड़ी बढ़त, ठाकरे भाइयों को झटका (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (नगर निगम) के लिए हो रही मतगणना के शुरुआती रुझानों और नतीजों ने साफ कर दिया है कि पूरे राज्य में भाजपा की जबरदस्त लहर चल रही है। ताजा रुझानों के अनुसार, भाजपा 29 में से 23 नगर निगमों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पुणे, नवी मुंबई, पनवेल, जलगांव, नांदेड, नागपुर, अहिल्यानगर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर संभाजीनगर, मीरा भायंदर, वसई-विरार में तो भारी बढ़त बनाए हुए है। जबकि विपक्षी गठबंधन और 'ठाकरे ब्रांड' को अपने ही गढ़ मुंबई में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुमत के करीब है।

29 में से 23 नगर निगमों पर ‘कमल' का दबदबा

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव के ताजा रुझान भाजपा के लिए उत्सव जैसा माहौल लेकर आए हैं। विदर्भ के नागपुर, अकोला और अमरावती से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड तक, भाजपा गठबंधन ने एकतरफा बढ़त बना ली है। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव में भी विपक्षी दल कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रहे हैं।

23 नगर निगमों में भाजपा गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है, जिससे राज्य की शहरी राजनीति की पूरी तस्वीर बदल गई है। भाजपा ने 17-18 नगर निगमों में शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

ठाकरे भाइयों का गठबंधन ‘फेल’

सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी (BMC) से आ रहे हैं। यहां दशकों से राज करने वाले ठाकरे परिवार के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बावजूद, मुंबई की जनता ने भाजपा-शिंदे गठबंधन पर भरोसा जताया है। बीएमसी की 227 सीटों में से भाजपा और शिंदे सेना का गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े (114) को पार करने के करीब है और अभी 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

मुंबई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) 60 और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) 9 सीट पर आगे है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाडी गठबंधन 12 सीटों पर जीत के करीब है।

पवारों के गढ़ में भी सेंध

पुणे और पिंपरी-चिंचवड, जिन्हें पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल की है। शरद पवार और अजित पवार की अगुवाई वाली दोनों एनसीपी गुटों के साथ आने के बावजूद भाजपा क्लीन स्वीप करती दिख रही है। पुणे महानगरपालिका भाजपा 165 वार्ड में से 54 में आगे है जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 7 सीट पर आगे है। जबकि ठाकरे भाइयों का यहां अब तक खाता तक नहीं खुला है। अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में लड़ रही शरद गुट दो जगह आगे है। शिंदे की शिवसेना भी कुछ खास नहीं कर सकी है और रुझानों में दो सीटों पर आगे है।

जिन नगर निगमों में मतदान हुआ और आज नतीजे आएंगे, उनमें मुंबई, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिरज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

मुंबई में ठाकरे, तो पुणे में पवार… भाजपा के आगे नहीं चला किसी का जादू, एग्जिट पोल में खिल रहा कमल
मुंबई
Maharashtra municipal election exit poll 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Jan 2026 03:12 pm

Published on:

16 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में भाजपा की लहर: 29 में से 23 नगर निगमों में आगे, मुंबई में ठाकरे भाई पस्त

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर्फ HIV और STI नहीं, तुम किसके साथ सोते हो… तलविंदर के एक्स की क्रिप्टिक पोस्ट से मचा बवाल

Talwiinder Ex Girlfriend
मनोरंजन

बॉयफ्रेंड के सामने एक्स हसबैंड ऋतिक से बात कर रही थीं सुजैन, अर्सलान गोनी ने तुरंत छीना फोन, हो गए ट्रोल

Arslan Goni Snatches Sussanne Khan Phone
बॉलीवुड

‘कसूर’ फिल्म की हीरोइन Lisa Ray का 25 साल बाद खुलासा, बॉलीवुड से दूरी बनाने की सामने आई वजह

Kasoor Movie Actress Lisa
बॉलीवुड

23 महीने में टूटी फेमस एक्ट्रेस की शादी, पति से तलाक किया अनाउंस

Punjabi Actress Mandy Takhar filed mutual divorce with husband Shekhar Kaushal after 23 months of wedding
बॉलीवुड

मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण… ‘रामायण’ की चर्चा के बीच AR Rahman के शब्दों ने इंडस्ट्री में मचा दी हलचल

एआर रहमान और हॉलीवुड के फेमस कंपोजर हैंस जिमर
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.