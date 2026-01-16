महाराष्ट्र में भाजपा की लहर: 29 में से 23 नगर निगमों में आगे, मुंबई में ठाकरे भाई पस्त

महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (नगर निगम) के लिए हो रही मतगणना के शुरुआती रुझानों और नतीजों ने साफ कर दिया है कि पूरे राज्य में भाजपा की जबरदस्त लहर चल रही है। ताजा रुझानों के अनुसार, भाजपा 29 में से 23 नगर निगमों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पुणे, नवी मुंबई, पनवेल, जलगांव, नांदेड, नागपुर, अहिल्यानगर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर संभाजीनगर, मीरा भायंदर, वसई-विरार में तो भारी बढ़त बनाए हुए है। जबकि विपक्षी गठबंधन और 'ठाकरे ब्रांड' को अपने ही गढ़ मुंबई में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुमत के करीब है।