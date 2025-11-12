Maharashtra Civic Polls: ठाकरे और शिंदे गुट ने गठबंधन को लेकर की गुप्त बैठक! भनक लगते ही उद्धव बोले…

महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच सिंधुदुर्ग जिले की कनकवली नगर पंचायत चुनाव (Kankavali Nagarpanchayat Election 2025) को लेकर शिवसेना के दोनों धड़ों के साथ आने को लेकर चर्चा गर्म है। बताया जा रहा है कि यहां शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच संभावित गठबंधन पर बातचीत चल रही थी।