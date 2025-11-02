‘बोगस मतदाताओं को पकड़कर पीटो’, राज ठाकरे का मनसे कार्यकर्ताओं को आदेश

गौरतलब है कि अक्टूबर में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर चुका है। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की थी। विपक्ष का कहना है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है।