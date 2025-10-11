पहले खुद को आईने में देखें…उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तगड़ा पलटवार

दरअसल, हाल ही में अपने मराठवाड़ा दौरे पर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था "राज्य की भाजपा-शिंदे सरकार किसानों से झूठे वादे कर रही है। सूखे और संकट के बीच सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा।" उद्धव ठाकरे की इसी बयान पर अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधति करते हुए कहा "उद्धव जी, पहले खुद को आईने में देखें। अपनी सरकार के दौरान किसानों की क्या हालत थी, यह जनता नहीं भूली है। हम केवल बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। किसानों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है।"