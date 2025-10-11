Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

पहले खुद को आईने में देखें…उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तगड़ा पलटवार

CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे किसानों की समस्याओं पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब वे सत्ता में थे, तब किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

2 min read

मुंबई

image

Vishnu Bajpai

Oct 11, 2025

Maharashtra CM Devendra Fadnavis strong response to Uddhav Thackeray statement

महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। (फोटो : IANS)

CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को आईने में देखना चाहिए।

उद्धव ठाकरे पर सीएम फडणवीस ने दिया बयान

फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे किसानों की समस्याओं पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब वे सत्ता में थे, तब किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा "उद्धव ठाकरे को पहले याद करना चाहिए कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया था। हमने उनकी अधूरी घोषणाओं को पूरा किया।" महाराष्ट्र की सियासत में यह बयानबाजी आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान और बढ़ा सकती है।

कर्जमाफी योजना को सही तरीके से लागू नहीं किया

सीएम ने बताया कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में किसानों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा "हमारी सरकार ने वह वादा पूरा किया और 16 लाख किसानों को राहत दी।" इस दौरान सीएम फडणवीस ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने अब किसानों के लिए 31 हजार करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत हर किसान को 12 हजार रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार और 6 हजार रुपए राज्य सरकार देगी।

उद्धव ठाकरे पर मुख्यमंत्री ने किया जोरदार हमला

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे का अब कोई जनाधार नहीं बचा है, इसलिए वह मोर्चे निकालकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा "वह सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे दौरे कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं का उन्हें तब ध्यान नहीं आया जब वे सत्ता में थे।" इससे पहले सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर के जिमखाना होटल में मराठवाड़ा भाजपा पदाधिकारियों की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की।

निकाय चुनावों की रणनीति पर मंथन

बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए राज्य के सभी विभागों के दौरे तय किए हैं, और मराठवाड़ा के आठों जिलों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथस्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के मुद्दों पर चर्चा की गई।

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था?

दरअसल, हाल ही में अपने मराठवाड़ा दौरे पर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था "राज्य की भाजपा-शिंदे सरकार किसानों से झूठे वादे कर रही है। सूखे और संकट के बीच सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा।" उद्धव ठाकरे की इसी बयान पर अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधति करते हुए कहा "उद्धव जी, पहले खुद को आईने में देखें। अपनी सरकार के दौरान किसानों की क्या हालत थी, यह जनता नहीं भूली है। हम केवल बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। किसानों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है।"

पति जेल गया तो पत्नी ने पड़ोसी से बनाए अवैध संबंध, सात लड़कों तक पहुंची प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत
नई दिल्ली
Ghaziabad Husband murder wife lover plot exposed

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

