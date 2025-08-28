Maharashtra Politics: राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है… फडणवीस ने कांग्रेस नेता पर क्यों कसा तंज?

मुंबई में पत्रकारों के सवाल पर वरिष्ठ बीजेपी नेता व सीएम फडणवीस ने कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं और इतनी ओछी बातें करते हैं, तो आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? मुझे लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए।”