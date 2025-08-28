Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Maharashtra Politics: राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है… फडणवीस ने कांग्रेस नेता पर क्यों कसा तंज?

भाजपा ने आरोप लगाया कि बिहार के दरभंगा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 28, 2025

Devendra Fadnavis target Rahul Gandhi
देवेंद्र फडणवीस और राहुल गांधी

बिहार के दरभंगा में गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा और एनडीए में शामिल दलों के नेता आक्रोशित हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया।

मुंबई में पत्रकारों के सवाल पर वरिष्ठ बीजेपी नेता व सीएम फडणवीस ने कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं और इतनी ओछी बातें करते हैं, तो आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? मुझे लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए।”

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

इसी बीच पटना में भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जो बेहद अभद्र है। उनके समर्थकों ने मंच से पीएम मोदी को गालियां दी।  

कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा, “हमने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हम राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम पटना में होने नहीं देंगे। बिहार की जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।”

इस मामले ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

