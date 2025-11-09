ट्यूशन से लौट रही थी बच्ची, रास्ते में युवक ने की हैवानियत, दहल उठा पूरा इलाका

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)
Nanded Crime News : महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुखेड शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, एक 6 साल की बच्ची जो अपनी निजी ट्यूशन से घर लौट रही थी, उसके साथ 22 साल के एक युवक ने बलात्कार किया। इस घिनौने अपराध का आरोपी ओमकार डाकूरवार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखेड पुलिस थाने में उसके खिलाफ 8 नवंबर को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना के बाद गुस्साए नागरिकों ने पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आरोपी को फांसी की सजा देने की जोरदार मांग की।
वहीं पीड़िता को नांदेड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे मुखेड शहर में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा घृणित कृत्य करने की हिम्मत न करे। पुलिस ने बताया है कि फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी।
उधर, पश्चिम बंगाल के हुगली से एक 4 साल की बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची जब अपनी नानी के साथ रात में सो रही थी तो दरिंदा उसे मच्छरदानी से उठाकर ले गया। सुबह जब घर वाले उठे तो बच्ची गायब मिली। बाद में बच्ची कुछ दूर नग्न हालत में मिली। घरवालों का आरोप है कि मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
