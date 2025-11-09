ट्यूशन से लौट रही थी बच्ची, रास्ते में युवक ने की हैवानियत, दहल उठा पूरा इलाका

Nanded Crime News : महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुखेड शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, एक 6 साल की बच्ची जो अपनी निजी ट्यूशन से घर लौट रही थी, उसके साथ 22 साल के एक युवक ने बलात्कार किया। इस घिनौने अपराध का आरोपी ओमकार डाकूरवार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखेड पुलिस थाने में उसके खिलाफ 8 नवंबर को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।