Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

ट्यूशन से लौट रही थी बच्ची, रास्ते में युवक ने की हैवानियत, दहल उठा पूरा इलाका

Maharashtra Rape Crime: महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 22 वर्षीय युवक ने ट्यूशन के बाद घर लौट रही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 09, 2025

Rape crime Maharashtra

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)

Nanded Crime News : महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुखेड शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, एक 6 साल की बच्ची जो अपनी निजी ट्यूशन से घर लौट रही थी, उसके साथ 22 साल के एक युवक ने बलात्कार किया। इस घिनौने अपराध का आरोपी ओमकार डाकूरवार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखेड पुलिस थाने में उसके खिलाफ 8 नवंबर को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना के बाद गुस्साए नागरिकों ने पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आरोपी को फांसी की सजा देने की जोरदार मांग की।   

वहीं पीड़िता को नांदेड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे मुखेड शहर में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा घृणित कृत्य करने की हिम्मत न करे। पुलिस ने बताया है कि फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी।

उधर, पश्चिम बंगाल के हुगली से एक 4 साल की बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची जब अपनी नानी के साथ रात में सो रही थी तो दरिंदा उसे मच्छरदानी से उठाकर ले गया। सुबह जब घर वाले उठे तो बच्ची गायब मिली। बाद में बच्ची कुछ दूर नग्न हालत में मिली। घरवालों का आरोप है कि मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Nov 2025 12:08 pm

Published on:

09 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ट्यूशन से लौट रही थी बच्ची, रास्ते में युवक ने की हैवानियत, दहल उठा पूरा इलाका

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें… फिल्म ‘लम्हे’ के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा

फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें... फिल्म 'लम्हे' के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा
बॉलीवुड

भारती सिंह को मिला 20 लाख का गिफ्ट, तो प्रियंका चोपड़ा ने किया ऐसा कमेंट,बोली- अब तुम ब्रांड एंबेसडर बन सकती…

भारती सिंह को मिला 20 लाख का गिफ्ट, तो प्रियंका चोपड़ा ने किया ऐसा कमेंट,बोली- अब तुम ब्रांड एंबेसडर बन सकती...
बॉलीवुड

‘गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं’, पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर किया सनसनीखेज खुलासा, बोलीं- हीरोइनों के साथ…

Sunita Ahuja sensational revelation said
बॉलीवुड

Zarine Khan Death: मां जरीन खान के साथ वीडियो शेयर कर इमोशनल हुई बेटी सुजैन, लिखा- आप हमेशा मुझे…

Zarine Khan Death daughter Sussanne Khan
बॉलीवुड

8 महीने से सिंहासन पर काबिज थी ‘छावा’, ‘कांतारा’ ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड, बचे 50 दिनों में इनसे मिलेगी चुनौती?

Top 10 Indian Movies 2025
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.