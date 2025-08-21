महाराष्ट्र: डिप्टी SP की दबंगई, मंत्री का काफिला रोकने पर प्रदर्शनकारी को कूदकर मारी लात, अब फंसे मुश्किल में

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री पंकजा मुंडे के काफिले को रोकने वाले प्रदर्शनी को लात मारने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जालना के डिप्टी एसपी (DySP) अनंत कुलकर्णी को प्रदर्शनकारी को कूदकर लात मारते हुए देखा जा सकता है। जबकि प्रदर्शनकारी को कुछ पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिख रहे है। इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने जालना के पुलिस अधीक्षक (SP) और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।