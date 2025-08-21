Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: डिप्टी SP की दबंगई, मंत्री का काफिला रोकने पर प्रदर्शनकारी को कूदकर मारी लात, अब फंसे मुश्किल में

Maharashtra Deputy SP kicked Protester : धरने पर बैठे परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और उन्हें परेशान कर रही है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 21, 2025

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री पंकजा मुंडे के काफिले को रोकने वाले प्रदर्शनी को लात मारने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जालना के डिप्टी एसपी (DySP) अनंत कुलकर्णी को प्रदर्शनकारी को कूदकर लात मारते हुए देखा जा सकता है। जबकि प्रदर्शनकारी को कुछ पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिख रहे है। इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने जालना के पुलिस अधीक्षक (SP) और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वीडियो में दिख रहे पुलिस अधिकारी का व्यवहार औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है और भारतीय संविधान में दिए गए नागरिक के जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कानूनी जांच की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग ने जालना एसपी को निर्देश दिया है कि वे इस घटना की प्राथमिक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

ये भी पढ़ें

अकबर ने पर्यूषण पर्व पर बंद करवाए थे बूचड़खाने… जैन समाज की दलील, बॉम्बे HC का नगर निगम को नोटिस
मुंबई
Bombay High Court

पुलिस अधिकारी ने दी सफाई

वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी गोपाल चौधरी आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे और उसी को रोकने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक परिवार एक महीने से जालना के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठा था। लेकिन उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जालना की संरक्षक मंत्री पंकजा मुंडे ध्वजारोहण के लिए पहुंचीं तो परिवार ने उनसे मिलने की कोशिश की और उनका काफिला रोकने का प्रयास किया।

धरने पर बैठे अमित चौधरी और गोपाल चौधरी का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और हमें परेशान कर रही है। 15 अगस्त को जब उन्होंने मंत्री पंकजा मुंडे से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जबरन ले जाने लगी। इसी दौरान डिप्टी एसपी अनंत कुलकर्णी पीछे से दौड़कर आए लात मार दी। हालांकि अब देखना होगा कि आयोग के कड़े रुख के बाद इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: डिप्टी SP की दबंगई, मंत्री का काफिला रोकने पर प्रदर्शनकारी को कूदकर मारी लात, अब फंसे मुश्किल में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.