जिलाधिकारी ने कायम की मिसाल, अपने जुड़वां बच्चों का जिला परिषद स्कूल में कराया दाखिला, पहले दिन खुद पहुंचीं छोड़ने

जहां एक तरफ निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराने की होड़ मची रहती है, वहीं महाराष्ट्र की महिला जिलाधिकारी (DM) मिताली सेठी ने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी आंगनवाड़ी में कराया है। पहले दिन वह अपने दोनों जुड़वां बच्चों को कक्षा में छोड़ने भी आयीं। उन्होंने बताया कि बच्चों का इस आंगनवाड़ी में इसलिए दाखिला कराया क्योंकि उन्हें यहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा तैयार किए गए बैग का आइडिया पसंद आया। नंदुरबार जिला कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने पहले से तय किया था कि उनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे।