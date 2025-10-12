मैं IAS अधिकारी हूं… ‘नटवरलाल’ ने 36 युवाओं से की 2.88 करोड़ की ठगी, पुलिस ने दबोचा तो उगल दिए राज

यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने मई 2023 में अंधेरी पूर्व के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपये तक वसूल लिए। उसने सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र, जाली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सरकारी अस्पतालों से फर्जी मेडिकल टेस्ट भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।