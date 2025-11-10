महाराष्ट्र: धूं-धूं कर जली तीन मंजिला इमारत, पति-पत्नी, बेटी और नातू की दर्दनाक मौत

सांगली में भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत (Patrika Photo)
महाराष्ट्र के सांगली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। विटा शहर में सोमवार सुबह एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक दो वर्षीय बच्ची भी शामिल है। इस हादसे में दो अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग इतनी भयानक थी कि इसका गहरा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था।
घटना आज सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब विटा शहर के मध्यवर्ती इलाके में स्थित एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टील और फर्नीचर के दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच इमारत में मौजूद मनीष (25) और सूरज (22) गैलरी से कूद गए, लेकिन परिवार के चार लोग अंदर ही फंस गए। इमारत से बाहर आने-जाने का रास्ता दुकान से होकर गुजरता था, लेकिन दुकान का शटर बंद था।
आग इतनी भीषण थी कि परिवार के चार सदस्य विष्णु पांडुरंग जोशी (उम्र 47), उनकी पत्नी सुनंदा विष्णु जोशी (उम्र 42), बेटी प्रियंका योगेश इंगले (उम्र 25) और दो वर्षीय नातिन सृष्टि योगेश इंगले (उम्र 2) की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका सुनंदा गर्भवती थी।
आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरी इमारत खाक हो चुकी थी। आग के कारण इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से सांगली जिले में शोक की लहर दौड़ गई है।
प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा शुरू कर दिया है और आग के सटीक कारणों की जांच जारी है।
