महाराष्ट्र: धूं-धूं कर जली तीन मंजिला इमारत, पति-पत्नी, बेटी और नातू की दर्दनाक मौत

घटना आज सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब विटा शहर के मध्यवर्ती इलाके में स्थित एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टील और फर्नीचर के दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच इमारत में मौजूद मनीष (25) और सूरज (22) गैलरी से कूद गए, लेकिन परिवार के चार लोग अंदर ही फंस गए। इमारत से बाहर आने-जाने का रास्ता दुकान से होकर गुजरता था, लेकिन दुकान का शटर बंद था।