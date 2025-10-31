महाराष्ट्र: किसानों का कर्ज 30 जून से पहले होगा माफ, CM फडणवीस ने बताया पूरा प्लान

मुंबई में दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अहम बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा, "हमारी महाराष्ट्र सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह किसानों का कर्ज़ माफ़ करेगी। हमने आज इस पर फैसला ले लिया है। हमने कर्ज़ माफ़ी कैसे की जाए और इसके मानदंड क्या हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति इसकी समीक्षा करेगी और 1 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद 3 महीने के भीतर, यानी 30 जून से पहले, हम उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों का कर्ज़ माफ कर देंगे।"