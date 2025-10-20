Diwali 2025: दिवाली पर सेहत से खिलवाड़, FDA ने दनादन मारे छापे, 2 करोड़ का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त

Adulteration in food during Diwali: दिवाली के मौके पर मिठाइयों और खाद्यपदार्थों में मिलावट का सिलसिला बढ़ जाता है। दरअसल त्योहारों के दौरान बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है और कई बार ग्राहक ठगी का शिकार बन जाते हैं। इस बढ़ती मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है।