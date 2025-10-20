Diwali 2025: दिवाली पर सेहत से खिलवाड़, FDA ने दनादन मारे छापे, 2 करोड़ का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त

Adulteration in food during Diwali: दिवाली के मौके पर मिठाइयों और खाद्यपदार्थों में मिलावट का सिलसिला बढ़ जाता है। दरअसल त्योहारों के दौरान बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है और कई बार ग्राहक ठगी का शिकार बन जाते हैं। इस बढ़ती मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है।
महाराष्ट्र में एफडीए ने अब तक विभिन्न जगहों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ 97 लाख 93 हजार रुपये की मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त की है। इसमें खोया, गाय का घी, दूध, पनीर, बटर, खाद्यतेल, वनस्पती घी जैसे कई वस्तुओं में मिलावट पाई गई है।
महाराष्ट्र में मिलावटखोरों के खिलाफ अभी और शिकंजा सकेगा। विशेष जांच अभियान के लिए एफडीए की टीमें मुस्तैद है और लगातार छापेमारी कर मिलावटी व दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। एफडीए अधिकारी नियमित रूप से बाजारों की निगरानी कर रहे है। शक होने पर नमूने जांच के लिए संग्रहित किए जा रहे है।
अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की हैं कि दिवाली की खरीदारी के दौरान विशेष सावधानी बरतें। किसी भी खाद्यपदार्थ को खरीदते समय उत्पादक का नाम, निर्माण तिथि, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और शुद्धता का प्रमाण जरूर जांचें।
एफडीए ने यह भी बताया कि अगर किसी को खाद्यपदार्थ में मिलावट का संदेह हो, तो तुरंत 1800222365 पर संपर्क करें। मिलावटी वस्तुएं न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग