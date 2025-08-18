महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, दुकान मालिक सहित परिवार के चार सदस्य जिंदा जले

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के नेवासा फाटा (Nevasa) इलाके में सोमवार को एक फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग इतनी तेज थी कि दुकान के ऊपर बने मकान में सो रहे रासने परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।
इस हादसे में कालिका फर्नीचर दुकान के मालिक मयूर अरुण रासने (45 वर्ष), उनकी पत्नी पायल मयूर रासने (38 वर्ष), 10 वर्षीय बेटा अंश और 7 वर्षीय छोटा बेटा चैतन्य जिंदा जल गए। जबकि परिवार के अन्य दो सदस्य 25 वर्षीय यश किरण रासने और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गयीं, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
नेवासा पुलिस के अनुसार, आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रातों-रात एक पूरा परिवार खत्म हो गया। स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना को झकझोर देने वाली त्रासदी बताया है।
अधिकारियों ने बताया कि नेवासा पुलिस थाने के अंतर्गत मयूर रासने की फर्नीचर की दुकान है। दुकान के ऊपर ही बने कमरों में रासने परिवार रहता था। सोमवार की आधी रात इस दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर की मंजिल पर सो रहे रासने परिवार को बचने का मौका तक नहीं मिला और चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।