महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, दुकान मालिक सहित परिवार के चार सदस्य जिंदा जले

अधिकारियों ने बताया कि नेवासा पुलिस थाने के अंतर्गत मयूर रासने की फर्नीचर की दुकान है। दुकान के ऊपर ही बने कमरों में रासने परिवार रहता था। सोमवार की आधी रात इस दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर की मंजिल पर सो रहे रासने परिवार को बचने का मौका तक नहीं मिला और चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।