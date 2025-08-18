Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, दुकान मालिक सहित परिवार के चार सदस्य जिंदा जले

Maharashtra Fire News: अधिकारियों ने बताया कि फर्नीचर की दुकान के ऊपर ही दुकान का मालिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सोमवार को भीषण आग में पूरा परिवार खत्म हो गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 18, 2025

Mumbai Fire
फोटो: एएनआई (फाइल)

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के नेवासा फाटा (Nevasa) इलाके में सोमवार को एक फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग इतनी तेज थी कि दुकान के ऊपर बने मकान में सो रहे रासने परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।

इस हादसे में कालिका फर्नीचर दुकान के मालिक मयूर अरुण रासने (45 वर्ष), उनकी पत्नी पायल मयूर रासने (38 वर्ष), 10 वर्षीय बेटा अंश और 7 वर्षीय छोटा बेटा चैतन्य जिंदा जल गए। जबकि परिवार के अन्य दो सदस्य 25 वर्षीय यश किरण रासने और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गयीं, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

नेवासा पुलिस के अनुसार, आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रातों-रात एक पूरा परिवार खत्म हो गया। स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना को झकझोर देने वाली त्रासदी बताया है।

ये भी पढ़ें

VIDEO: मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल, स्कूल बस डूबी, पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू
मुंबई
School Bus Stuck Mumbai Rains

अधिकारियों ने बताया कि नेवासा पुलिस थाने के अंतर्गत मयूर रासने की फर्नीचर की दुकान है। दुकान के ऊपर ही बने कमरों में रासने परिवार रहता था। सोमवार की आधी रात इस दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर की मंजिल पर सो रहे रासने परिवार को बचने का मौका तक नहीं मिला और चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 04:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, दुकान मालिक सहित परिवार के चार सदस्य जिंदा जले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.