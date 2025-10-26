Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

महिला डॉक्टर सुसाइड केस में नया मोड़: आरोपी बोला- शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान किया, शादी करना चाहती थी

सतारा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) तुषार दोशी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला डॉक्टर ने अपनी जान दी, उसकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 26, 2025

Satara female doctor suicide

खुदकुशी से पहले महिला डॉक्टर ने हथेली पर लिखा था सुसाइड नोट (Photo: FB)

महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण उपजिला अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और आत्महत्या के मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) गोपाल बदने समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे है। मृत डॉक्टर के हाथ पर पेन से लिखे सुसाइड नोट में बदने पर चार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही आईटी इंजीनियर प्रशांत बनकर पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार, मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात फलटण के एक होटल में फंदे से लटका मिला। उनकी हथेली पर लिखे एक सुसाइड नोट में पुलिस अधिकारी गोपाल बदने और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर का नाम था। इसी आधार पर सतारा पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस के दावे पर सवाल

पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने बताया कि आरोपी इंजीनियर प्रशांत बनकर को शनिवार तड़के गिरफ्तार किया गया, जबकि सब-इंस्पेक्टर ने देर रात फलटन ग्रामीण पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने बनकर को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जबकि बदने को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इस बीच, इंजीनियर के परिवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने उसे पुणे के किसी फार्महाउस से नहीं, बल्कि फलटन स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मृतक डॉक्टर पिछले एक साल से उनके घर में किराए पर रह रही थीं और हर महीने 4,000 रुपये किराया देती थीं।

भाई को किया था प्रपोज...

प्रशांत के भाई ने कहा, "हमने उसे फोन करके सरेंडर करने को कहा था। उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स पुलिस को दे दिए गए हैं। मेरे भाई ने डॉक्टर को फोन नहीं किया। बल्कि, डॉक्टर ही उसे बार-बार फोन करके परेशान करती थी।"

वहीँ, आरोपी प्रशांत की बहन ने बताया, “पिछले महीने भाई (प्रशांत बनकर) को डेंगू हो गया था, तब वह घर आया था। उस समय हमारे घर में रह रही डॉक्टर ने ही उसका इलाज किया, और इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। करीब 15 दिन पहले डॉक्टर ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मेरे भाई ने ठुकरा दिया। दीवाली के वक्त वह तनाव में लग रही थीं, लेकिन हमने सोचा काम का दबाव होगा। वह हमारे परिवार जैसी थीं, मां उन्हें अपनी बेटी मानती थीं।”

पुलिस जांच में सामने आया है कि डॉक्टर और आरोपी के बीच कई फोन कॉल्स और चैट्स हुई थीं। इनमें डॉक्टर ने खुद पर पड़ रहे तनाव और दबाव का जिक्र किया था।

आरोपी ने मृतक डॉक्टर पर लगाए आरोप

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इंजीनियर ने दावा किया है कि डॉक्टर ने उस पर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाए रखने का दबाव डालकर उसे परेशान किया।

सतारा एसपी तुषार दोशी ने कहा, “एक महिला डॉक्टर ने अपनी जान दी, उसकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। हमने तकनीकी साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स जब्त की हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें ब्लैकमेल का एंगल था या नहीं। जांच जारी है।”

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या सब-इंस्पेक्टर का मृतक डॉक्टर से पहले से कोई संबंध था। दोनों ही बीड जिले के रहने वाले है।

यह मामला अब देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। उधर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, उन्होंने सतारा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) तुषार दोशी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। जिसके चलते सब-इंस्पेक्टर (PSI) गोपाल बदने को सस्पेंड कर दिया गया है।

Satara Doctor death

Updated on:

26 Oct 2025 01:26 pm

Published on:

26 Oct 2025 01:22 pm

महिला डॉक्टर सुसाइड केस में नया मोड़: आरोपी बोला- शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान किया, शादी करना चाहती थी

