महिला डॉक्टर सुसाइड केस में नया मोड़: आरोपी बोला- शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान किया, शादी करना चाहती थी

वहीँ, आरोपी प्रशांत की बहन ने बताया, “पिछले महीने भाई (प्रशांत बनकर) को डेंगू हो गया था, तब वह घर आया था। उस समय हमारे घर में रह रही डॉक्टर ने ही उसका इलाज किया, और इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। करीब 15 दिन पहले डॉक्टर ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मेरे भाई ने ठुकरा दिया। दीवाली के वक्त वह तनाव में लग रही थीं, लेकिन हमने सोचा काम का दबाव होगा। वह हमारे परिवार जैसी थीं, मां उन्हें अपनी बेटी मानती थीं।”